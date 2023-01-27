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Сегодня, 22:10

Албон заявил, что его карьера в «Формуле-1» напоминала американские горки

Алина Савинова
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Пилот «Уильямса» Александр Албон рассказал, что думает о своей карьере в «Формуле-1».

«Что касается двух последних лет — один год был напряженным, другой — нервным. Я подписал контракт, который, возможно, является одним из лучших в долгосрочной перспективе. Честно говоря, это привилегия в «Формуле-1». Я чувствую себя очень хорошо и горжусь тем, как все обернулось.

Моя карьера в «Ф1» напоминала американские горки, и приятно, что сейчас я чувствую, что строю. Я рад работать с командой в новом году, сосредоточившись на работе с машиной и на том, что считается нормальными вещами, и не беспокоясь о своем будущем», — сказал Албон.

В 2022 году Албон вернулся в «Формулу-1» в статусе боевого пилота, он пропускал сезон-2021. По итогам прошедшего чемпионата 26-летний гонщик занял 19-е место в личном зачете с 4 очками.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2023/01/27/albon-opens-up-on-rollercoaster-f1-journey/
Александр Албон
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