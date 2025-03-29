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Формула-1

29 марта, 08:47

Экс-пилот «Торо Россо» — о Лоусоне: «Нельзя стать героем, а потом худшим за одну гонку»

Камила Абдурахманова
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Экс-пилот «Формулы-1» Хайме Альгерсуари, выступавший за «Торо Россо» в 2009-2011 годах, поддержал новозеландца Лиама Лоусона, которого критиковали за слабые результаты в начале сезона в «Ред Булл».

«Лиам — новичок, он не знал машину, команду и трассы, поэтому ему нужно было дать время. Современная «Формула-1» — это мельчайшие нюансы. Например, если неправильно прогреть шины, ты теряешь сцепление и сразу отстаешь на 0,4-0,5 секунды. В Австралии и Китае Лоусон как раз с этим боролся.

Он не так слаб, как может показаться. Сложности в начале сезона были ожидаемы, а в прошлом году он выступал хорошо. Нельзя в одной гонке быть героем, а в следующей — худшим. Все не сводится к чистой скорости: важно понимать, как ее стабильно показывать. Думаю, это как раз то, с чем сейчас разбирается пилот второй машины «Ред Булл», — цитирует Альгерсуаси официальный сайт «Формулы-1»

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Ред Булл
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