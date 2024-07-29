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Сегодня, 08:41

Алонсо доволен своим выступлением в гонке «Гран-при Бельгии»

Виктория Кравченко
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в гонке «Гран-при Бельгии».

«Я доволен своим местом и очками после сложной гонки. В планах были разные тактики. Мы продлили первый отрезок на шинах «медиум». На шинах «хард» добились достаточно хорошего темпа и имели приличный износ шин», — цитирует Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Испанский автогонщик стал девятым в гонке, а с учетом дисквалификации Джорджа Расселла в поднялся на 8-е место.

Фернандо Алонсо
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