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Сегодня, 18:10

Алонсо хотел бы завершить карьеру в одной команде с Хэмилтоном

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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о возможном воссоединении с Льюисом Хэмилтоном.

«Было бы здорово вместе завершить наши карьеры. Мне бы такое понравилось. Мы уважали достижения друг друга на трассе и до сих пор уважаем. Мы считаем друг друга талантливыми гонщиками и одними из самых трудных соперников в жизни», — приводит слова Алонсо Daily Mail.

Алонсо и Хэмилтон выступали вместе за «Макларен» во время первого сезона британца в «Формуле-1» в 2007 году. После шпионского скандала и проигрыша пилотами одного очка гонщику «Феррари» Кими Райкконену по итогам сезона, Фернандо покинул команду.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фернандо Алонсо
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