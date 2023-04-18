Алонсо хотел бы завершить карьеру в одной команде с Хэмилтоном

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос о возможном воссоединении с Льюисом Хэмилтоном.

«Было бы здорово вместе завершить наши карьеры. Мне бы такое понравилось. Мы уважали достижения друг друга на трассе и до сих пор уважаем. Мы считаем друг друга талантливыми гонщиками и одними из самых трудных соперников в жизни», — приводит слова Алонсо Daily Mail.

Алонсо и Хэмилтон выступали вместе за «Макларен» во время первого сезона британца в «Формуле-1» в 2007 году. После шпионского скандала и проигрыша пилотами одного очка гонщику «Феррари» Кими Райкконену по итогам сезона, Фернандо покинул команду.