0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:57

Алонсо о шансах «Астон Мартин» на победу в гонке в этом сезоне: «Нам нужна будет помощь «Ред Булл»

Иван Торопцев
Корреспондент
Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо оценил шансы своей команды выиграть хотя бы одну гонку в этом сезоне.

«Для этого нам понадобится помощь «Ред Булл». Наверняка, это может произойти, не могут же Ферстаппен и Перес весь сезон приезжать первым и вторым. Однажды случится какая-то ошибка на пит-стопе, или возникнут механические проблемы. У Ферстаппена были неприятности с машиной в день квалификации в Саудовской Аравии — если бы это было в гонке, он бы сошел с дистанции. Будут трассы, на которых у нас будут хорошие шансы, надо постараться воспользоваться ими», — приводит The Race слова Алонсо.

Алонсо занял третье место в первой и второй гонках сезона-2023. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Австралии с 31 марта по 2 апреля.

Формула-1
Астон Мартин
Ред Булл
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ландо Норрис: «На самом деле у «Макларен» все не так плохо, как может показаться»