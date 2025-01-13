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Формула-1

Сегодня, 21:40

Алонсо оказался недоволен СМИ

Камила Абдурахманова
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил недовольство тем, что от СМИ «Формулы-1» и гонщиков требуют «объяснять» плохие результаты.

«Больше всего меня расстраивают СМИ, потому что, ничего личного, но мы пытаемся объяснить болельщикам и вам, ребята, почему мы здесь. Когда нам приходится общаться со СМИ, немного удивляет, что нам нужно объяснять, почему мы здесь, потому что мы не были на подиуме в последней гонке, а потом сошли с дистанции.

Мы подходим к выходным, зная свое положение, принимая свое положение и не будучи довольными им, но давайте проясним: мы не можем расстраиваться. Нам просто нужно учиться и двигаться вперед как команда, что, по сути, является единственным моментом, когда у нас есть возможность стать лучше», — приводит слова пилота RacingNews365.

43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Фернандо Алонсо
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