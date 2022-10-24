Алонсо опустился с 7-го на 15-е место на «Гран-при США» из-за протеста «Хаас»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо получил штраф после «Гран-при» США после протеста американской команды «Хаас». Об этом сообщает официальный сайт «Формулы-1».

В «Хаас» подали протест на то, что Алонсо не был показан черно-оранжевый флаг за шатающееся правое зеркало. В своем вердикте стюарды отметили, что они «глубоко обеспокоены тем, что болиду Алонсо не был присвоен чёрно-оранжевый флаг, который должны показать участнику или, по крайней мере, не совершили звонок по радио, чтобы исправить ситуацию, несмотря на два обращения в гоночную дирекцию от команды «Хаас».

Судьи удовлетворили протест американского коллектива и дали 41-летнему испанцу штраф в 30 секунд, из-за которого он переместился с 7-го на 15-е место в итоговом протоколе.

На 21-м круге Алонсо столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом, но смог продолжить гонку, однако его правое зеркало сильно болталось и в итоге отлетело на трассу в финальной части гонки.

Также в «Хаас» просили показать черно-оранжевый флаг пилоту «Ред Булл» мексиканцу Серхио Пересу за надломленную торцевую пластину переднего крыла после контакта на первом круге. Однако деталь оторвалась спустя несколько кругов и не представляла опасности для других пилотов.

Победителем «Гран-при» США стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который повторил рекорд Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера по количеству побед за один сезон.