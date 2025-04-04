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4 апреля, 18:36

Алонсо прокомментировал свой вылет во второй тренировке в Сузуке

Камила Абдурахманова
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал свой результат во второй тренировке «Гран-при Японии».

«Я не понимаю, почему это произошло. Мне надо провести анализ. Я потерял управление болидом странным образом, из-за сильного ветра и порывов, и машина немного критически откликается. Но да, не знаю, заехал ли я колесом на траву или было что-то подобное, поэтому мне нужно проверить это и постараться избежать этого завтра, но сам день прошел отлично», — приводит слова Алонсо издание PlanetF1.

Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Planetf1
1
Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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