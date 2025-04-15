Алонсо раскритиковал загруженность пилотов в «Формуле-1»

Пилот Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» высказался о чрезмерной медийной нагрузке в чемпионате.

«Сейчас в «Формуле-1» слишком много общения с прессой. В четверг целый день интервью, в пятницу — обязательное посещение фан-зоны. После второй практики все пилоты дают комментарии, плюс нужно создавать контент для соцсетей после квалификации и гонки. Если учесть, что так делают все гонщики, команды и менеджеры, получается, мы больше говорим, чем гонимся», — рассказал Алонсо SoyMotor.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.