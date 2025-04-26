Алонсо о будущем: «Пока не готов ставить точку»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своих планах на карьеру, признав, что не исключает ухода после 2026 года.

«Я не вижу себя за рулем в 50, но и не загадываю. Именно поэтому оставляю вопрос открытым. Мне было важно продолжить в этом и следующем сезоне — во многом из-за смены регламента и прихода «Хонды» в нашу команду. А потом случился сюрприз — к нам присоединился Эдриан Ньюи. Эти перспективы сделали проект еще более привлекательным, когда мы обсуждали контракт в прошлом году.

Я не знаю, что будет после 2026-го. Буду решать по ходу: оценивать свою форму, уровень мотивации. Сейчас я полон энергии, но не могу обещать, что так будет через три-четыре года. Поэтому мы подписали контракт только до конца 2026-го — чтобы потом честно обсудить, что лучше для команды. Если руководство захочет моего продления, и я буду чувствовать себя быстрым — почему нет? Но если пойму, что уже не на уровне — уйду сам», — рассказал Алонсо RacingNews365.

43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».