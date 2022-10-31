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Сегодня, 13:32

Алонсо считает, что в 50 процентах гонок команда не набрала очки, которые заслужила

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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо эмоционально высказался после выступления на «Гран-при Мексики», в котором он сошел из-за отказа силовой установки.

«За двадцать кругов до конца я лишился одного цилиндра, так что пришлось ехать на пяти, а это на 20 процентов меньше мощности. Я был на 20 секунд впереди «Макларенов» и моего товарища по команде. Поэтому думаю, гонку до этого момента можно было назвать исключительной. Так что этот заезд и еще заезд в Остине я оцениваю как лучшие с точки зрения темпа. И вот такая неудача... В этом году я потерял 60 очков перед Мексикой, а теперь еще шесть. Получается 66, а другие извлекают выгоду. Просто удивительно, что в каждой гонке выбывает только одна или две машины, и это всегда болид под номером 14. Думаю, в более или менее в 50 процентах гонок мы не набрали очков, которых заслуживали. И сейчас мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Алонсо GPFans.

В нынешнем сезоне Алонсо пять раз не смог финишировать в 20 гонках. За два этапа до конца сезона 41-летний испанец занимает девятое место в личном зачете, набрав 71 очко.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/95028/mexico-city-grand-prix-fernando-alonso/
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
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