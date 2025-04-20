Алонсо — о 13-м месте в квалификации: «Это максимум, на что мы можем сейчас рассчитывать»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я доволен, но правда в том, что это максимум, на что мы можем сейчас рассчитывать. Думаю. мы последняя по скорости команда. А если вдруг случится чудо и нам удастся пройти во второй сегмент квалификации, то у нас не остается свежих шин. Даже при этих условиях мы не 15-е или 14-е, мы несколько гонок подряд стартовали с 13-го места. Думаю, на всех предыдущих трассах нам удавалось по субботам показывать максимально возможные результаты. Это именно та позиция, которой мы заслуживаем», — цитирует Алонсо Marca.

43-летний испанец завершид квалификацию на 13-м месте. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на втором месте расположился Оскар Пиастри из «Макларен». Тройку замкнул пилот «Мерседес» Джордж Рассел.