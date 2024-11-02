Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:23

Алонсо, Стролл и Чжоу начнут спринт «Гран-при Бразилии» с пит-лейна

Алина Савинова
Telegram Дзен

Три пилота «Формулы-1» начнут спринт на этапе в Бразилии с пит-лейна, сообщает пресс-служба ФИА.

Отмечается, что гонщики «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо будут стартовать с пит-лейна, поскольку на их болидах в условиях закрытого парка были внесены изменения в настройки кузова и подвески.

К пилотам «Астон Мартин» также присоединится Чжоу Гуаньюй после того, как «Заубер» изменил конфигурацию его подвески.

По итогам спринт-квалификации Алонсо занял 16-е место, Стролл стал 19-м, а Чжоу — 20-м.

Спринт «Гран-при Бразилии» пройдет в субботу, 2 ноября, и начнется в 17.00 по московскому времени. Позже в этот же день, в 21.00 мск, состоится квалификация к основной гонке.

Формула-1
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
Сегодня
Вчера
Неделя