Алонсо, Стролл и Чжоу начнут спринт «Гран-при Бразилии» с пит-лейна

Три пилота «Формулы-1» начнут спринт на этапе в Бразилии с пит-лейна, сообщает пресс-служба ФИА.

Отмечается, что гонщики «Астон Мартин» Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо будут стартовать с пит-лейна, поскольку на их болидах в условиях закрытого парка были внесены изменения в настройки кузова и подвески.

К пилотам «Астон Мартин» также присоединится Чжоу Гуаньюй после того, как «Заубер» изменил конфигурацию его подвески.

По итогам спринт-квалификации Алонсо занял 16-е место, Стролл стал 19-м, а Чжоу — 20-м.

Спринт «Гран-при Бразилии» пройдет в субботу, 2 ноября, и начнется в 17.00 по московскому времени. Позже в этот же день, в 21.00 мск, состоится квалификация к основной гонке.