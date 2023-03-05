Алонсо уже в этом сезоне может побить рекорд Шумахера

Сегодня, 21:59
В первой гонке за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял третье место на «Гран-при Бахрейна» и поднялся на 19-е место в списке самых возрастных призеров в истории «Формулы-1». При этом в XXI веке испанец (41 год и 219 дней) занимает второе место после Михаэля Шумахера, который привел «Мерседес» к третьему месту на «Гран-при Европы» — 2012 в возрасте 43 лет и 172 дней.
Самые возрастные призеры в «Формуле-1» в XXI веке
|
Дата
|
Пилот
|
Команда
|
Гран-при
|
Место
|
Возраст
|
24.06.2012
|
Михаэль Шумахер
|
Мерседес
|
Европа
|
3-е
|
43 года 172 дня
|
05.03.2023
|
Фернандо Алонсо
|
Астон Мартин
|
Бахрейн
|
3-е
|
41 год 219 дней
|
11.11.2018
|
Кими Райкконен
|
Феррари
|
Бразилия
|
3-е
|
39 лет 25 дней
|
13.11.2022
|
Льюис Хэмилтон
|
Мерседес
|
Сан-Паулу
|
2-е
|
37 лет 310 дней
|
13.09.2009
|
Рубенс Баррикелло
|
Браун
|
Италия
|
1-е
|
37 лет 113 дней
|
24.11.2013
|
Марк Уэббер
|
Ред Булл
|
Бразилия
|
2-е
|
37 лет 89 дней
|
08.06.2008
|
Дэвид Култхард
|
Ред Булл
|
Канада
|
3-е
|
37 лет 73 дня
|
15.09.2002
|
Эдди Ирвайн
|
Ягуар
|
Италия
|
3-е
|
36 лет 309 дней
Но если до возрастного рекорда Шумахера Алонсо в нынешнем сезоне точно не дотянется, то другое достижение великого немца может побить уже в ближайшие месяцы. Дело в том, что первый и последний подиумы Михаэля в рамках чемпионата мира разделили 20 лет и 94 дня. Тогда как у Фернандо этот показатель составляет 19 лет и 347 дней. Тройку замыкает Кими Райкконен, уступающий испанцу более трех лет.
Самые большие паузы между первым и последним подиумом в «Формуле-1»
|
Пилот
|
Страна
|
Первый подиум
|
Последний подиум
|
Время
|
Михаэль Шумахер
|
Германия
|
Мексика-1992 (3-е)
|
Европа-2012 (3-е)
|
20 лет 94 дня
|
Фернандо Алонсо
|
Испания
|
Малайзия-2003 (3-е)
|
Бахрейн-2023 (3-е)
|
19 лет 347 дней
|
Кими Райкконен
|
Финляндия
|
Австралия-2002 (3-е)
|
Бразилия-2018 (3-е)
|
16 лет 253 дня
|
Льюис Хэмилтон
|
Великобритания
|
Австралия-2007 (3-е)
|
Сан-Паулу-2022 (2-е)
|
15 лет 240 дней
|
Рубенс Баррикелло
|
Бразилия
|
Тихий Океан-1994 (3-е)
|
Италия-2009 (1-е)
|
15 лет 149 дней
|
Риккардо Патрезе
|
Италия
|
Швеция-1978 (2-е)
|
Венгрия-1993 (2-е)
|
15 лет 59 дней
|
Дэвид Култхард
|
Великобритания
|
Португалия-1994 (2-е)
|
Канада-2008 (3-е)
|
13 лет 256 дней
|
Найджел Мэнселл
|
Великобритания
|
Бельгия-1981 (3-е)
|
Австралия-1994 (1-е)
|
13 лет 180 дней
Третье место в Бахрейне стало для Алонсо 99-м призовым в «Формуле-1». Испанец занимает шестое место в истории, уступая Льюису Хэмилтону, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю, Алену Просту и Кими Райкконену. Кстати, 25-летний победитель «Гран-при Бахрейна» Макс Ферстаппен поднялся на пьедестал в 78-й раз карьере, что является десятым результатом в истории.
Лидеры по подиумам в истории «Формулы-1»
|
Пилот
|
Страна
|
Команды
|
Подиумы (1-2-3)
|
Льюис Хэмилтон
|
Великобритания
|
Макларен, Мерседес
|
191 (103-53-35)
|
Михаэль Шумахер
|
Германия
|
Джордан, Бенеттон, Феррари, Мерседес
|
155 (91-43-21)
|
Себастьян Феттель
|
Германия
|
БМВ Заубер, Торо Россо, Ред Булл, Феррари, Астон Мартин
|
122 (53-36-33)
|
Ален Прост
|
Франция
|
Рено, Макларен, Феррари, Уильямс
|
106 (51-35-20)
|
Кими Райкконен
|
Финляндия
|
Заубер, Макларен, Феррари, Лотус, Альфа Ромео
|
103 (21-37-45)
|
Фернандо Алонсо
|
Испания
|
Минарди, Рено, Макларен, Феррари, Альпин, Астон Мартин
|
99 (32-37-30)
|
Айртон Сенна
|
Бразилия
|
Тоулман, Лотус, Макларен, Уильямс
|
80 (41-23-16)
|
Макс Ферстаппен
|
Нидерланды
|
Торо Россо, Ред Булл
|
78 (36-26-16)