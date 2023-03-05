Алонсо уже в этом сезоне может побить рекорд Шумахера

В первой гонке за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо занял третье место на «Гран-при Бахрейна» и поднялся на 19-е место в списке самых возрастных призеров в истории «Формулы-1». При этом в XXI веке испанец (41 год и 219 дней) занимает второе место после Михаэля Шумахера, который привел «Мерседес» к третьему месту на «Гран-при Европы» — 2012 в возрасте 43 лет и 172 дней.

Самые возрастные призеры в «Формуле-1» в XXI веке

Дата Пилот Команда Гран-при Место Возраст 24.06.2012 Михаэль Шумахер Мерседес Европа 3-е 43 года 172 дня 05.03.2023 Фернандо Алонсо Астон Мартин Бахрейн 3-е 41 год 219 дней 11.11.2018 Кими Райкконен Феррари Бразилия 3-е 39 лет 25 дней 13.11.2022 Льюис Хэмилтон Мерседес Сан-Паулу 2-е 37 лет 310 дней 13.09.2009 Рубенс Баррикелло Браун Италия 1-е 37 лет 113 дней 24.11.2013 Марк Уэббер Ред Булл Бразилия 2-е 37 лет 89 дней 08.06.2008 Дэвид Култхард Ред Булл Канада 3-е 37 лет 73 дня 15.09.2002 Эдди Ирвайн Ягуар Италия 3-е 36 лет 309 дней

Но если до возрастного рекорда Шумахера Алонсо в нынешнем сезоне точно не дотянется, то другое достижение великого немца может побить уже в ближайшие месяцы. Дело в том, что первый и последний подиумы Михаэля в рамках чемпионата мира разделили 20 лет и 94 дня. Тогда как у Фернандо этот показатель составляет 19 лет и 347 дней. Тройку замыкает Кими Райкконен, уступающий испанцу более трех лет.

Самые большие паузы между первым и последним подиумом в «Формуле-1»

Пилот Страна Первый подиум Последний подиум Время Михаэль Шумахер Германия Мексика-1992 (3-е) Европа-2012 (3-е) 20 лет 94 дня Фернандо Алонсо Испания Малайзия-2003 (3-е) Бахрейн-2023 (3-е) 19 лет 347 дней Кими Райкконен Финляндия Австралия-2002 (3-е) Бразилия-2018 (3-е) 16 лет 253 дня Льюис Хэмилтон Великобритания Австралия-2007 (3-е) Сан-Паулу-2022 (2-е) 15 лет 240 дней Рубенс Баррикелло Бразилия Тихий Океан-1994 (3-е) Италия-2009 (1-е) 15 лет 149 дней Риккардо Патрезе Италия Швеция-1978 (2-е) Венгрия-1993 (2-е) 15 лет 59 дней Дэвид Култхард Великобритания Португалия-1994 (2-е) Канада-2008 (3-е) 13 лет 256 дней Найджел Мэнселл Великобритания Бельгия-1981 (3-е) Австралия-1994 (1-е) 13 лет 180 дней

Третье место в Бахрейне стало для Алонсо 99-м призовым в «Формуле-1». Испанец занимает шестое место в истории, уступая Льюису Хэмилтону, Михаэлю Шумахеру, Себастьяну Феттелю, Алену Просту и Кими Райкконену. Кстати, 25-летний победитель «Гран-при Бахрейна» Макс Ферстаппен поднялся на пьедестал в 78-й раз карьере, что является десятым результатом в истории.

Лидеры по подиумам в истории «Формулы-1»