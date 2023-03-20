Алонсо вернулся на третье место Гран-при Саудовской Аравии. Его штраф был отменен

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вернулся на подиум Гран-при Саудовской Аравии.

Изначально Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте и такой же штраф за то, что на пит-стопе механик «Астон Мартин» коснулся машины задним домкратом. После этого Алонсо, финишировавший третьим, переместился на четвертое место.

«Астон Мартин» запросил разбирательство по поводу штрафа и указал на семь случаев, когда другие команды отбывали такой же штраф и механики так же касались машин задним домкратом, что не приводило к штрафу. Стюарды согласились, что в таком случае нельзя говорить о договоренности между ФИА и командами, что использование домкрата считается работой над машиной. Поэтому судьи отменили собственное решение о 10-секундном штрафе.