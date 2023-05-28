Алонсо заявил, что постарается победить на «Гран-при Монако»

Двукратный чемпион мира «Формулы-1» и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассчитывает побороться за победу на «Гран-при Монако» после успешной квалификации, в которой испанец финишировал вторым.

«Я чувствую себя хорошо. Очевидно, что поул-позиция много значит в Монако, но сегодня Макс был немного быстрее, и это обидно. Первый ряд на стартовой решетке очень важен для нас. Давайте посмотрим в воскресенье, что мы можем сделать с точки зрения стратегии, если погода подкинет нам возможностей. Мы постараемся победить. Рывок до первого поворота очень короткий. Обычно мы хорошо стартуем. Макс немного непостоянен в этом плане. Так что, возможно, завтра у него будет один из таких неудачных стартов», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Алонсо является двукратным победителем «Гран-при Монако» (2006, 2007 год).

Гонка «Гран-при Монако» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 мск.