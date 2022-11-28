«Альпин» и «Астон Мартин» заинтересованы в приглашении Бинотто в случае его ухода из «Феррари»

В услугах нынешнего руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто заинтересованы сразу несколько команд «Формулы-1», сообщает Formu1a.uno.

По информации источника, «Астон Мартин» и «Альпин» и еще один топ-коллектив заинтересованы в приглашении Бинотто. Отмечается, что президент «Феррари» Джон Элканн и Бинотто долгое время не могли прийти к соглашению об условиях прекращения сотрудничества.

Сообщается, что официально об увольнение Бинотто должно быть объявлено 29 ноября.

53-летний Бинотто работает в итальянской команде с 1995 года, а с 2014-го по 2018-й, он возглавлял моторостроительное подразделение. В январе 2019 года он возглавил «Феррари», сменив на этом посту Маурицио Арривабене. По итогам сезона-2022 «Феррари» заняла второе место в личном зачете, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).