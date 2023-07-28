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Сегодня, 16:49

«Альпин» объявила об увольнении руководителя команды и спортивного директора

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда «Альпин» объявила о расставании с руководителем команды Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном. Они покинут «Альпин» после «Гран-при Бельгии».

Сообщается, что временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.

Также команда «Формулы-1» заявила, что Пэт Фрай покидает команду. Затем в «Уильямс» подтвердили, что он присоединится к ним в качестве технического директора.

«Альпин» занимает 6-е место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, набрав 47 очков.

Источник: Формула-1
Формула-1
Альпин
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