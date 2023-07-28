«Альпин» объявила об увольнении руководителя команды и спортивного директора

Сегодня, 16:49
Команда «Альпин» объявила о расставании с руководителем команды Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном. Они покинут «Альпин» после «Гран-при Бельгии».
Сообщается, что временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.
Также команда «Формулы-1» заявила, что Пэт Фрай покидает команду. Затем в «Уильямс» подтвердили, что он присоединится к ним в качестве технического директора.
«Альпин» занимает 6-е место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, набрав 47 очков.