«Альпин» объявила об увольнении руководителя команды и спортивного директора

Команда «Альпин» объявила о расставании с руководителем команды Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном. Они покинут «Альпин» после «Гран-при Бельгии».

Сообщается, что временно исполняющим обязанности руководителя команды будет Бруно Фамен, вице-президент «Альпин», а должность спортивного директора временно займет Джулиан Роуз.

Также команда «Формулы-1» заявила, что Пэт Фрай покидает команду. Затем в «Уильямс» подтвердили, что он присоединится к ним в качестве технического директора.

«Альпин» занимает 6-е место в Кубке конструкторов в сезоне-2023, набрав 47 очков.