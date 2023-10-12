Андреа Стелла считает, что Пиастри является отличным ориентиром для Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о соперничестве пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Он убежден, что Норрис может многому научиться у своего партнера по команде.

«Что касается вызова, то, прежде всего, Ландо сам понимает, что Оскар — уникальный талант. Такие таланты не каждый день встречаются в «Формуле-1». Так что Оскар является ориентиром для Ландо, несмотря на то что он новичок. Он установит очень высокую планку. И Ландо, будучи настоящим чемпионом, придется воспринимать это с позитивной точки зрения, потому что это даст ему очень много информации для дальнейшего совершенствования. Мне кажется, Ландо воспринимает это как небольшой дискомфорт, но это тот дискомфорт, который нужен, чтобы в каком-то смысле стать лучшим. Быть чемпионом — это проклятие и благословение», — сказал руководитель команды.

На данный момент 23-летний Норрис занимает 7-е место в общем зачете «Формулы-1», набрав 136 очков. В этом сезоне британец 5 раз поднимался на подиум. 22-летний Пиастри идет на 9-й строчке, имея в активе 83 очка. В последних двух гонках он занял третье и второе места.

Контракт Норриса с «Маклареном» рассчитан до конца 2025 года, а соглашение Пиастри — до 2026-го.