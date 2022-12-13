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Сегодня, 13:38

Андреас Зайдль официально возглавил Sauber Group

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Компания Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора.

«Здорово с января присоединиться к Sauber Group. Это команда с богатой историей в «Формуле-1» и организация, которую очень хорошо знаю с тех времен, когда работал и жил в Хинвиле четыре года. Не могу дождаться прихода в команду и работы со всеми коллегами в Sauber Group над амбициозными задачами, которые мы вместе поставили», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Заубера».

Sauber Group сейчас представлена в Формуле-1 командой «Альфа Ромео», а в будущем будет обеспечивать развитие заводского проекта «Ауди». При этом Зайдль не будет лично заниматься повседневным управлением командой «Формулы-1»: как уточняется в пресс-релизе, Андреас и команда вместе будут работать над поиском нового босса команды взамен ушедшего Фредерика Вассера.

13 декабря Вассер ушел с поста гоночного директора «Альфа Ромео» и занял аналогичную должность в «Феррари».

Источник: https://www.sauber-group.com/motorsport/f1-news/sauber-group-appoints-andreas-seidl-as-chief-executive-officer/
Формула-1
Альфа Ромео
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