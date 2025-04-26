Антонелли: «Советы Боттаса для меня бесценны»

18-летний пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли поделился, насколько важна для него поддержка опытного Валттери Боттаса.

«Я всегда готов учиться, особенно когда советы дает такой профессионал, как Валттери. Я только начинаю в «Формуле-1», и мне предстоит освоить огромное количество нюансов. Его подсказки для меня бесценны — я не просто слушаю, а стараюсь сразу применять их на практике. Нет никакого смысла игнорировать его опыт», — отметил Антонелли racingnews365.



В 2025 году Боттас вернулся в команду «Мерседес», заняв позицию третьего пилота.