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Формула-1

27 марта, 09:50

Антонелли поделился впечатлениями о своей дебютной гонке в «Формуле-1»

Камила Абдурахманова
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18-летний пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что был поражен уровнем интенсивности в «Формуле-1» уже с первых тренировок.

«В Австралии меня сразу удивила невероятная нагрузка. С первой же сессии я ощутил, насколько высок темп работы — как во время заездов, так и после них. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно постоянно поддерживать этот уровень.

Ты завершаешь сессию — и сразу погружаешься в анализ данных, разбор поведения машины. Это критически важно: от качества этой работы зависит прогресс команды в течение уикенда», — рассказал Антонелли в интервью RacingNews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Мерседес
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