Apple ведет переговоры с «Формулой-1» об эксклюзивных правах на трансляции

Компания Apple может стать обладателем эксклюзивных прав на показ «Формулы-1», сообщает Business F1.

По информации источника, Apple готово предложить «Формуле-1» 2 миллиарда евро в год за права на трансляцию. Эта сумма примерно в два раза выше, чем та, которую сейчас получает «Формула-1» ежегодно от продажи своих глобальных телевизионных прав.

Отмечается, что в случае завершения сделки, Apple еще какое-то время не сможет обеспечить глобальные права из-за существующих контрактов с различными вещателями по всему миру. Некоторые из соглашений рассчитаны до 2029 года.

Сейчас Apple занимается созданием контента, основанного на «Формуле-1». Во время нескольких этапов-2023 года прошли съемки фильма с участием Брэда Питта в главной роли.