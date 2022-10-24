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Сегодня, 18:32

«Астон Мартин» близок к соглашению с ФИА о признании нарушения финансового регламента

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда «Астон Мартин» намерен в ближайшие дни урегулировать вопрос с нарушением финансового регламента, сообщает Motorsport.

Команда близка к подписанию соглашения о признании нарушения. В этом случае «Астон Мартин» не сможет оспаривать наказание, которое определит ФИА.

Коллектив из Милтон-Кейнса допустил процедурные нарушения при подаче отчета за 2021 год, как и «Уильямс», которому выписали штраф в 25 тысяч долларов.

«Ред Булл» тоже нарушил процедуру и стал единственной командой, превысившей потолок расходов.

Астон Мартин
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