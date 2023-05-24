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Сегодня, 06:25

«Астон Мартин» будет использовать двигатели «Хонды» с 2026 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Астон Мартин» будет использовать двигатели «Хонды» с сезона-2026 в «Формуле-1», сообщает пресс-служба «Королевских гонок».

Британская команда заключила контракт с японской компанией, срок не уточняется. «Хонда» будет поставлять силовые установки, которые будут соответствовать новым правилам «Формулы-1», вступающим в силу с 2026 года. Согласно им, новые движки будут значительно больше задействовать электроэнергию и использовать 100-процентно экологичное топливо.

«Хонда» была поставщиком двигателей для «Ред Булл» до сезона-2021, после чего покинула «Формулу-1». При этом компания продолжает помогать «Ред Булл» и «Альфа Таури» в разработке моторов, соглашение действует до конца 2025 года.

Формула-1
Астон Мартин
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