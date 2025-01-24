«Астон Мартин» инициировала слухи о переходе Ферстаппена в команду

Слухи о возможном переходе четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Астон Мартин» запустила британская команда, сообщает F1 Insider.

Ранее британские СМИ сообщили, что Ферстаппен может сменить команду и перейти в «Астон Мартин». По информации источника, общая сумма потенциального контракта может достигать 1,22 миллиарда долларов.

Джефферсон Слэк, управляющий директор «Астон Мартин» по коммерции и маркетингу, сообщил потенциальным инвесторам и спонсорам, что Ферстаппен станет частью команды.

По утверждениям немецкого источника, именно представители «Астон Мартин» инициировали появление этого материала в британской прессе. Слухи появились после заявления Эдриана Ньюи о том, что для завоевания титула команде нужен лучший гонщик, и его намёка на Ферстаппена.