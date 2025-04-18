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Формула-1

Сегодня, 14:45

«Астон Мартин» может предложить Ферстаппену контракт на 300 миллионов долларов

Камила Абдурахманова
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Пилот Макс Ферстаппен из «Ред Булл» может заключить трехлетний контракт с «Астон Мартин» на сумму 300 миллионов долларов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, пилот может подписать самый дорогой контракт в истории «Формулы-1», если Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) выкупит команду у канадского миллиардера Лоуренса Стролла, который хочет продать свою долю в «Астон Мартин». Фонд уже владеет частью акций производителя автомобилей Aston Martin и спонсирует команду «Формулы-1» через нефтяную компанию.

Хотя действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, в соглашении есть условие, позволяющее ему покинуть команду в конце текущего сезона. Ранее «Мерседес» также интересовался гонщиком, но переговоры не увенчались успехом из-за финансовых требований нидерландца.

Ферстаппену 27 лет, и он четыре года подряд становился чемпионом «Формулы-1». Также он является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и по числу выигранных подряд Гран-при. После четырех этапов сезона-2025 Ферстаппен занимает третье место в зачете пилотов.

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Формула-1
Астон Мартин
Макс Ферстаппен
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