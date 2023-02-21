«Астон Мартин» может провести предсезонные тесты в Бахрейне с одним пилотом

Команда «Астон Мартин», возможно, проведет предсезонные тесты в Бахрейне с одним пилотом, сообщает Bild.

Лэнс Стролии пострадал во время велопрогулки и пропустит тесты. Заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Довольно вероятным считается вариант, при котором новичок команды Фернандо Алонсо проведет все три тестовых дня.

Альтернативой является участие в тестах Фелипе Друговича, резервного пилота команды. Приглашение другого резервиста Стоффеля Вандорна проблематично, поскольку тесты пересекаются с этапом «Формулы E» в Кейптауне (24-25 февраля).