0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:48

«Астон Мартин» может провести предсезонные тесты в Бахрейне с одним пилотом

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Команда «Астон Мартин», возможно, проведет предсезонные тесты в Бахрейне с одним пилотом, сообщает Bild.

Лэнс Стролии пострадал во время велопрогулки и пропустит тесты. Заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Довольно вероятным считается вариант, при котором новичок команды Фернандо Алонсо проведет все три тестовых дня.

Альтернативой является участие в тестах Фелипе Друговича, резервного пилота команды. Приглашение другого резервиста Стоффеля Вандорна проблематично, поскольку тесты пересекаются с этапом «Формулы E» в Кейптауне (24-25 февраля).

Астон Мартин
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стролл может пропустить «Гран-при Бахрейна»

Окон: «Не думаю, что мы с Гасли когда-либо станем лучшими друзьями, но это не нужно»