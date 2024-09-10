«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» объявила о заключении контракта с конструктором Эдрианом Ньюи. 65-летний британц подписал долгосрочное соглашение.

Специалист приступит к работе 1 марта 2025 года в роли управляющего технического партнера. По информации Daily Mail, он будет получать 20 миллионов фунтов в год.

Пока Ньюи является сотрудником «Ред Булл», который объявил об его уходе 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива отмечалось, что в последние месяцы сотрудничества Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ньюи работает в «Формуле-1» с 1988 года и ранее побеждал в турнире с «Уильямс» и «Макларен».