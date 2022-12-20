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Сегодня, 19:23

«Астон Мартин» планирует снести базу, которая использовалась с 1991 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда «Формул-1» «Астон Мартин» планирует снести свою старую базу в Сильверстоуне, которая использовалась с 1991 года.

«Я помогал с дизайном и строительством завода для Эдди Джордана еще в 1990 году. Сейчас мы приступаем к строительству нового завода и собираемся снести эту базу следующим летом. Собираемся заменить новым зданием. Будут ресторан для персонала, фитнес-студия, тренажерный зал, довольно большое пространство для лучшей логистики», — приводит слова руководителя проекта Гая Остина RaceFans.

База была отстроена Эдди Джорданом для одноименной гоночной команды. В 2005 году команда сменила название на «Мидланд», а в 2007 году выступала под названием «Спайкер». В следующие десять лет база и команда носила название «Форс Индия», а с 2019 по 2020 год «Рейсинг Поинт». В 2018 году команду и базу приобрел канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, с 2021 года она носит название «Астон Мартин».

Источник: https://www.racefans.net/2022/12/20/jordans-original-formula-1-factory-to-be-demolished-next-summer/
Формула-1
Астон Мартин
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