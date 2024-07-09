«Астон Мартин» подписал экс-технического директора «Феррари» Кардиле

Итальянский специалист Энрико Кардиле станет новым техническим директором «Астон Мартин», сообщила пресс-служба британской команды. Отмечается, что он приступит к своим обязанностям в 2025 году.

В «Астон Мартин» заявили, что данное подписание играет важную роль в рамках подготовки к изменениям технического регламента «Формулы-1» 2026 года.

Ранее 49-летний итальянец работал в «Феррари». Сначала он был главой отделов разработки шасси и аэродинамики, а затем стал техническим директором. Кардиле начал сотрудничать с «Феррари» еще во время обучения в Пизанском университете в 2002 году, в «Формулу-1» он пришел в 2016-м.