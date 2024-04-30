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Сегодня, 15:54

«Астон Мартин» запросил пересмотр штрафа Алонсо за инцидент с Сайнсом в спринте в Китае

Алина Савинова
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«Астон Мартин» намерен оспорить решение стюардов, наказавших пилота команды Фернандо Алонсо на этапе в Китае, сообщает пресс-служба ФИА.

Во время спринта 42-летний испанец столкнулся с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом, после чего сошел с дистанции. Алонсо был признан виновным в этом инциденте и наказан 10-секундным штрафом, а также тремя штрафными баллами.

Отмечается, что «Астон Мартин» воспользовался правом запросить пересмотр данного вердикта. 3 мая ФИА проведет заседание в формате видеоконференции, на которое вызваны представители «Астон Мартин» и «Феррари». Если британская команда предоставит новые весомые доказательства, то будет проведено рассмотрение по существу, в противном случае запрос отклонят.

Спринт «Гран-при Китая» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседес». Тройку призеров замкнул еще один представитель «Ред Булл» Серхио Перес.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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