«Ауди» может отказаться от участия в «Формуле-1»

«Порше» может стать участником «Формулы-1» вместо «Ауди», сообщает Auto Journal.

«Ауди» объявила о вступлении в чемпионат с сезона-2026 на базе команды «Заубер» («Альфа Ромео»). Однако, по данным источника, участие немецкой команды находится под вопросом, после того как Гернот Деллнер сменил Маркуса Дюсманна на посту исполнительного директора.

Информируется, что новый глава «Ауди» относится к «Ф-1» холоднее предшественника и готов свернуть программу. Место команды должна занять другая компания концерна «Фольксваген» — «Порше».

Летом 2023 года сообщалось, что в «Ауди» было принято решение о закрытии всех гоночных программ, включая участие в DTM, «Дакаре» и гонках GT, ради «Ф-1».

На данный момент «Заубер» выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео» и использует двигатели «Феррари». По завершении сезона-2023 «Альфа Ромео» перестанет быть спонсором «Заубера».