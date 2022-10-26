«Ауди» объявили о сотрудничестве в «Заубером»

Немецкий автопроизводитель «Ауди» заявил о начале сотрудничества с «Заубером», который сейчас выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сотрудничество начнется с 2026 года. «Ауди» станет поставщиком двигателей швейцарского коллектива. Отмечается, что первые испытания силового агрегата, разработанного для регламента 2026 года, на тестовом автомобиле «Формулы-1» запланированы на 2025 год.

«Альфа Ромео» прекратит сотрудничество с «Заубером» после сезона-2023.

В сезоне-2022 за «Альфа Ромео» выступает фин Вальтери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. После 19 этапов команда идет на шестом месте в зачете конструкторов, набрав 52 очка.