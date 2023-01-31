«Ауди» планирует довести свою долю в «Заубере» до 75%

«Ауди» намерена довести свою долю в «Заубере» до 75%, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, обявленный выкуп компанией «Ауди» миноритарный пакет акций у «Заубера» предполагает 25%. Однако немецкий автопроизводитель планирует провести еще несколько раундов покупки акций, чтобы к 2025 году довести свою долю в команде до 75%. Остальные 25% акций останутся у нынешнего главного акционера «Заубера» шведского миллиардера Финна Раусинга.

В «Ауди» планируют выйти на конкурентноспособный уровень в течение трех лет, после дебюта в 2026 году. Силовые установки «Ауди» будет строить на своей базе в Нойбурге, тогда как разработкой и сборкой шасси по-прежнему будут заниматься инженеры в Швейцарии.

Отмечается, что для повышения эффективности базы «Заубера» в Хинвиле в ближайшие несколько лет «Ауди» инвестирует в ее модернизацию и набор персонала. Это станет основной задачей для Андреаса Зайдля, который в конце прошлого года перешел в команду из «Макларена». За операционную работу на трассе будет отвечать Алессандро Алунни Брави.

В настоящее время, «Заубер» выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео» и использует двигатели «Феррари». По завершению сезона-2023 «Альфа Ромео» перестанет быть спонсором «Заубера».

В минувшем сезоне «Альфа Ромео» заняла шестую строчку в Кубке Конструкторов, набрав 55 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).