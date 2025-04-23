Autoracer назвал проблемы болида «Феррари» в 2025 году

Издание Autoracer проанализировало слабые места машины «Феррари» в начале текущего сезона.

Проблемы с балансом и задней частью автомобиля проявились еще на предсезонных тестах в Бахрейне и подтвердились в первых гонках. Болид итальянской команды теряет скорость в квалификации и слишком зависим от высоты дорожного просвета.

Особенно сложно пилотам управлять машиной с полными баками — ее поведение улучшается только по мере выработки топлива. «Неслучайно лучший результат «Феррари» показала в спринте в Китае, где использовала всего 35 кг топлива», — отмечает Autoracer.

Сейчас команда находится на четвертом месте в Кубке конструкторов, набрав 78 очков.