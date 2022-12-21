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Сегодня, 00:50

Бакстон раскритиковал запрет от FIA на несогласованные политические высказывания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон раскритиковал запрет Международной автомобильной федерации (FIA) на несогласованные политические высказывания.

«Переписывание Международного спортивного кодекса значит, что FIA стоит стать взрослее. Практически каждое ограничение свободы слова уже само по себе является политическим заявлением и, следовательно, противоречит правилам. Есть еще один элемент, который FIA, видимо, упустила. Частично современная эпоха гонок стала такой привлекательной для фанатов из-за возможности участников быть самими собой, а не корпоративными роботами. Ограничивая свободу, вы отталкиваете болельщиков. Открыто признаю, что сожалею о своей позиции, когда я поддержал решение FIA о запрете на ювелирные украшения. Я полагал, что они хотят соблюдать правила. А сейчас кажется, что пытаются ограничить ту свободу, которая казалась нам само собой разумеющейся», — написал Бакстон в своих соцсетях.

20 декабря FIA запретила пилотам «Формулы-1» делать несогласованные политические заявления. Несоблюдение обозначенных правил будет считаться нарушением и повлечет за собой наказание.

Формула-1
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