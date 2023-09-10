Баттон поделился мнением о том, нужно ли Норрису переходить в «Ред Булл»

Экс-пилот «Формулы-1» Дженсон Баттон поделился мнением о возможном переходе гонщика «Макларена» Ландо Норриса в «Ред Булл».

«Проблема в том, что нужно победить лучших, чтобы стать чемпионом мира. Это было для меня важно, когда я покинул «Браун». Я перешел в «Макларен», потому что хотел соревноваться с Льюисом Хэмилтоном, которого считали лучшим. Это то, что Ландо должен решить для себя. Если он умен, то выберет машину, которая соответствует его стилю. Мы видели, что болид «Ред Булла» не подходит многим гонщикам, за исключением Макса. Для Норриса это будет непростое решение. У него сейчас нет машины, которая может победить и, вероятно, в следующем году ее тоже не будет, как мне кажется», — приводит CRASH слова Баттона.

Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил сожаление, что у Норриса долгосрочный контракт с английским коллективом. По его словам, британский автогонщик мог бы быть одним из кандидатов на место в «Ред Булл».

Контракт Норриса с «Маклареном» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне 23-летний гонщик дважды поднимался на подиум. На данный момент он занимает 8-е место в общем зачете «Формулы-1» (79 очков).