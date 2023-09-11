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Сегодня, 17:38

Бергер: «Ферстаппен и Сенна — лучшие гонщики «Формулы-1» за последние 50 лет»

Алина Савинова
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Бывший австрийский автогонщик Герхард Бергер назвал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и трехкратного чемпиона мира Айртона Сенну лучшими гонщиками за последние 50 лет.

«Ферстаппен и Сенна уникальны в своем виде деятельности — они двое лучших, кого я видел за последние 50 лет. Шумахер и Хэмилтон также уникальные гонщики. Конечно, всегда нужно смотреть на статистику — оба фантастические. Также нужно учесть, что Сенна рано умер, а Ферстаппен еще молод», — заявил Бергер.

25-летний Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. Всего за свою карьеру он 91 раз поднимался на подиум. На его счету 28 поулов и 47 побед. В текущем сезоне нидерландский автогонщик возглавляет общий зачет «Формулы-1», набрав 364 очка.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2023/09/11/verstappen-one-of-the-two-best-f1-drivers-in-the-last-50-years-berger/
Формула-1
Макс Ферстаппен
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