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Сегодня, 15:59

Бинотто заявил, что «Мерседес» тоже ошибается со стратегией

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на частую критику команды за неудачные тактические решения.

«В Венгрии нас критиковали — когда мы поступаем не вполне правильно, обычно нас критикуют. «Мерседес», возможно, проиграл и прошлую гонку тоже из-за неверного выбора шин в Остине. Получается, не только мы принимаем разные решения или допускаем ошибки. Мы видели, что софт деградирует не слишком быстро, и можно использовать стратегию с одним пит-стопом, софт — медиум. Так мы и поступили. Конечно, в гонке приходилось работать с шинами, чтобы выжить с одной остановкой. Возможно, это частично объясняет наш медленный темп. Тем не менее мы считаем, что софт — медиум — верный выбор», — приводит слова Бинотто RaceFans.

После 20 этапов «Феррари» занимает вторую строчку в зачете конструкторов, набрав 487 очка. «Мерседес» находится на третьем месте — 447 очков.

Источник: https://www.racefans.net/2022/10/31/mercedes-tyre-strategy-calls-may-have-cost-them-two-wins-in-a-row-binotto/
Формула-1
Мерседес
Феррари
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