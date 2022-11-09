Болид «Феррари», на котором Шумахер выиграл шестой титул, продан на аукционе за 14,9 миллиона долларов

Болид «Феррари» F2003-GA, на котором в 2003 году Михаэль Шумахер выиграл чемпионский титул, был продан на аукционе за 14,69 миллиона швейцарских франков (около 14,9 миллиона долларов), сообщается на официальном сайте Sotheby's.

Шумахер на этом болиде выиграл свой предпоследний, шестой титул, и в сезоне провел девять «Гран-при», из которых выиграл пять.

Ранее семья Шумахера продала на аукционах болиды «Феррари» F300 сезона 1998 года и F2001 2001 года за 6,2 и 7,5 миллиона долларов.

Шумахер является семикратным чемпионом мира. Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С тех пор его семья почти не сообщает о состоянии здоровья автогонщика.