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Сегодня, 16:49

Большинство команд «Формулы-1» против прихода новых участников чемпионата

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Большинство команд «Формулы-1» выступают против расширения чемпионата, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в одном из коллективов «Ф-1».

Команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и уже согласовала поставку силовых установок. Однако, по информации источника, принятие американского коллектива в чемпионат крайне маловероятно.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.

Также о желании выставить свою команду заявила «Пантера Азия».

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/even-with-cadillac-andretti-still-faces-some-big-hurdles-2023-01-06/
Формула-1
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