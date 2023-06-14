Борис Ротенберг назвал противозаконными требования FIA к российским гонщикам

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг назвал противозаконными требования Международной автомобильной федерации (FIA) к российским гонщикам.

FIA требует от российских пилотов подписывать особый документ для того, чтобы получить возможность выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я думаю, что это, во-первых, противозаконно. Маленький, не достигший совершеннолетнего возраста, — как он может это подписать и как на это реагировать будут, и что там, в этом письме? Этого письма никто не видел, и я не знаю, что там написано. В таком аспекте, что ему надо отказаться от всего, предать свою страну.

На самом деле это не по-спортивному, спорт должен быть вне политики, он должен только объединять. Даже в такой ситуации спорт и культура — они объединяют. Они должны совмещать все и, наоборот, сближать людей. А справедливость, она всегда восторжествует, и правда всегда должна восторжествовать, и правда будет всегда впереди, правда всегда победит», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

FIA обязала всех российских и белорусских гонщиков подписывать особый документ для участия в соревнованиях под эгидой организации. Многие пилоты отказались подписывать этот документ и начали выступать под лицензиями других стран.