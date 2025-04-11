Бортолето признал неожиданные трудности адаптации в «Формуле-1»

Бразильский пилот команды «Кик-Заубер» Габриэл Бортолето рассказал о сложностях перехода в «Формулу-1» после успешных выступлений в младших сериях.

«Честно говоря, это сложнее, чем я ожидал. После двух сильных сезонов с победами в «Формуле-3» и «Формуле-2» ты привыкаешь к определенному уровню. В «Ф-1» реальность оказалась другой — когда ты привык побеждать, каждый уик-энд задаешься вопросом: «А смогу ли я здесь выиграть?» Но наша текущая ситуация этого не позволяет.

Мы реалисты — сейчас не в том положении, чтобы бороться за победы. Для любого гонщика это непросто психологически. Я пришел сюда не за десятыми местами, а чтобы соревноваться наравне с остальными. При этом я отдаю себе отчет, что мгновенных успехов не будет — никто не обещал подиумов или побед в первые же гонки.

Для меня честь быть частью проекта «Ауди» — у нас четкие цели и понятные сроки их достижения. Сейчас важно сосредоточиться на постепенной работе», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.