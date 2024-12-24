Боттас рассказал о том, как решил провести дома триатлон

Финский пилот Валттери Боттас рассказал, как ему пришла в голову идея провести дома полноценный триатлон.

«К сожалению, я не получил особого удовольствия от борьбы на трассе. Но я пытаюсь компенсировать это своей жизнью вне гонок, занимаясь другими делами, потому что мне нужны острые ощущения. Например, гравийный велочемпионат мира. Я поставил себе цель, и достиг ее, финишировав более или менее в середине, и я был очень рад этому. Вот почему я в целом очень, очень счастлив. Домашний триатлон? На самом деле накануне вечером я выпил немного вина, а потом подумал: «Завтра сделаю полноценный триатлон». Так что, да, в 6 утра в бассейн, и поехали!

На полпути я подумал: что я делаю? Зачем я это начал? Но потом я подумал: «Ладно, я уже на полпути. Теперь уже не остановиться». Я рад, что сделал это. Пройти через это, довольно поучительный опыт. Вы просто делаете это на силе воли. И это довольно крутое чувство, когда вы это завершаете», — приводит слова Боттаса Motorsport.

Сезон-2024 Боттас провел в составе «Заубер», однако команда решила не продлевать с ним контракт. Финн не набрал очков по итогам минувшего чемпионата «Формулы-1» и занял 22-е место в личном зачете.