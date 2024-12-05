Боттас: «Не думаю, что это моя последняя гонка»

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттаса не считает, что в этот уик-энд его карьера в «Формуле-1» завершится.

«На этой неделе я начал понимать, что на данном этапе все приближается к логическому завершению. Однако у меня нет уверенности, что предстоящая гонка станет для меня последней. По крайней мере, у меня такие ощущения. Уик-энд будет интересным — посмотрим, испытаю ли я какие-либо эмоции, или это будет еще один обычный рабочий уик-энд. Узнаем после финиша», — заявил Боттас Racingnews365.

«Гран-при Абу-Даби», который состоится с 6 по 8 декабря, закроет сезон- 2024.