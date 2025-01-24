Брандл одобрил ужесточение правил ФИА в отношении ругани

Бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал новые правила ФИА, запрещающие использовать нецензурную лексику на официальных мероприятиях.

«Гонщики — это ролевые модели, они служат примером для других. Им не следует без причины ругаться на пресс-конференциях. Я понимаю, когда эмоции переполняют и ругательства вырываются за рулем, хотя сам я так не делаю. Мне кажется это неправильным. В этом смысле мне нравится подход в регби, где игроки относятся к судьям с большим уважением.

Что касается Ферстаппена, он пример для будущих пилотов. Вопрос только в том, какой пример он подает, когда ведет грязную борьбу на трассе, выезжает за ее пределы или называет судей идиотами. Есть разные степени жесткости в поведении гонщика, но это уже другая история. Я не против таких правил, потому что гонщики должны быть примером для окружающих», — сказал Брандл в интервью RacingNews365.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний Ферстаппен завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.