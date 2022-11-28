Браун ушел с поста спортивного директора «Формулы-1»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что покинет свой пост.

«Я любил свое дело. Любил заниматься всем этим в последние годы. Во мне пропало желание быть частью команды — я решил, что с меня довольно. И работа в «Формуле-1» была единственной вещью, которая могла стать исключением. И мне очень повезло, что в «Либерти» предоставили мне такую возможность. Теперь же наступил подходящий момент, чтобы уйти в оставку. Мы проделали большой объем работы, а сейчас наступил период консолидации. В 2026 году нас ждет переход на новые болиды, но это будет лишь через четыре года — для меня это слишком большой срок. Так что лучше, чтобы следующим проектом занималась другая группа людей. Я считаю, что оставляю «Формулу-1» в хорошем состоянии», — приводит слова Брауна официальный сайт «Формулы-1».

Он также отметил, что наслаждался почти каждой минутой в своей 46-летней карьере и ему повезло работать со многими замечательными людьми. По его словам, теперь он будет смотреть гонки на диване, как обычный болельщик.

68-летний специалист был техническим директором «Бенетона», «Феррари» и «Хонды». В 2009 году он стал руководителем команды «Браун», купив команду «Хонда» за один доллар и выиграл с ней Кубок Конструкторов. Позже коллектив был продан «Мерседесу». В 2017 году, после ухода руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна, в коммерческих вопросах его заменили представители фонда Liberty Media, а должность спортивного директора была предложена Брауну.

За время своей работы в разных командах он выиграл восемь чемпионских титулов и Кубков Конструкторов.