Браун заявил, что «Макларен» планируется бороться за чемпионский титул с 2024 года

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, что британская команда планирует начать борьбу за победу в «Формуле-1» уже в сезоне-2024.

«В следующем сезоне нас не будет в числе фаворитов, но начиная с сезона-2024 я планирую бороться за победу в чемпионате. Из-за состояния нашей инфраструктуры мы не сможем извлечь максимальную выгоду в 2024-м, поскольку аэродинамическая труба будет введена в эксплуатацию только в середине этого года. Можно сказать, что в сезоне-2024 наш болид будет переходным. Так что окончательно мы сможем побороться за победу в 2025 году. Тогда у нас уже не будет никаких оправданий», — приводит слова Брауна RacingNews365.

В сезоне-2022 «Макларен» занял пятое место в Кубке Конструкторов, набрав 159 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» — 759 очков.