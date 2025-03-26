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Формула-1

26 марта, 20:20

Браун заявил, что у «Макларен» есть секретное оружие

Алина Савинова
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Генеральный директор «Макларен» Зак Браун назвал руководителя Андреа Стеллу секретным оружием команды. По его мнению, 54-летний итальянец внес большой вклад в нынешние успехи коллектива.

«Победы достались нам не так легко, как это могло показаться со стороны. Наша команда отлично поработала со стратегией. Опять же, думаю, мы показали, что у нас лучший состав пилотов. А наше настоящее секретное оружие — лучший руководитель команды в «Формуле 1». Если объединить все эти факторы и отличную работу, которую проделали наши сотрудники, то мы получим прекрасные результаты», — заявил Браун.

Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Роб Маршалл и&nbsp;Джордж Расселл.Триумф Норриса, расчет Макса, провал «Феррари». Итоги «Гран-при Австралии»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл первый этап «Формулы-1» сезона-2025 в Австралии. На «Гран-при Китая» британская команда оформила победный дубль — первым в гонке стал Оскар Пиастри, Норрис занял второе место.

Источник: f1i.com
Формула-1
Макларен
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