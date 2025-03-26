Браун заявил, что у «Макларен» есть секретное оружие

Генеральный директор «Макларен» Зак Браун назвал руководителя Андреа Стеллу секретным оружием команды. По его мнению, 54-летний итальянец внес большой вклад в нынешние успехи коллектива.

«Победы достались нам не так легко, как это могло показаться со стороны. Наша команда отлично поработала со стратегией. Опять же, думаю, мы показали, что у нас лучший состав пилотов. А наше настоящее секретное оружие — лучший руководитель команды в «Формуле 1». Если объединить все эти факторы и отличную работу, которую проделали наши сотрудники, то мы получим прекрасные результаты», — заявил Браун.

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл первый этап «Формулы-1» сезона-2025 в Австралии. На «Гран-при Китая» британская команда оформила победный дубль — первым в гонке стал Оскар Пиастри, Норрис занял второе место.